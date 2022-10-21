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Сводка Генштаба: Россия перебросила 2 тысячи мобилизованных на Херсонщину

Анастасия КалатурПятница, 21 октября 2022, 07:08
ФОТО: GETTY

На временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений прибыло до 2 тысяч российских мобилизованных.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Оккупационные власти издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых "банковских учреждений". Есть эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне прекращают работу.

За сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.

За сутки враг нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из РСЗО. Ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Николаев; Новая Каменка и Малая Сейдеминуха Херсонской области и Гатище на Харьковщине.

Россияне использовали крылатые и зенитные управляемые ракеты, а также 20 Shahed-136.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений.  На других направлениях враг стрелял:

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  • на Слобожанском направлении - из танков, минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица, Красное и Хатное;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Заречное, Новое, Першотравневое, Стельмаховка, Терны и Ямполовка;
  • на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спирное, Иванград и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Семеновка.
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял обстрелы в районах Временки, Угледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданиловки и Степной.
  • на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы до 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки оккупанты совершили более 20 вылетов БПЛА различных типов.

Враг не оставляет попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов. Было поражение 3 опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники и 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. ПВО сбила 15 БпЛА. Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу противника.

В больницу Мелитополя Запорожской области прибыло одновременно более 30 раненых после огневого поражения, нанесенного ВСУ.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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