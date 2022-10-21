ЗСУ за добу знищили 100 окупантів, 6 танків та 14 БПЛА
П'ятниця, 21 жовтня 2022, 09:13
За минулу добу збройні сили знищили 100 окупантів, загальні втрати загарбників досягли 66 750 людей.
Джерело: Генштаб у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 66 750 (+100) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 573 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 258 (+3) од,
артилерійських систем – 1 648 (+2) од,
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РСЗВ – 372 (+0) од,
засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 269 (+0) од,
гелікоптерів – 243 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),
крилатих ракет ‒ 329 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,
спеціальної техніки ‒ 147 (+0) од.