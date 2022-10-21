ВСУ за сутки уничтожили 100 оккупантов, 6 танков и 14 БПЛА
Пятница, 21 октября 2022, 09:13
За минувшие сутки вооруженные силы уничтожили 100 оккупантов, общие потери захватчиков достигли 66 750 человек.
Источник: Генштаб в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составили:
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личного состава - около 66 750 (+100) человек ликвидировано,
танков - 2 573 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 5 258 (+3) ед,
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артиллерийских систем - 1 648 (+2) ед,
РСЗО - 372 (+0) ед,
средств ПВО - 189 (+0) ед,
самолетов - 269 (+0) ед,
вертолетов - 243 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1325 (+14),
крылатых ракет - 329 (+0),
кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1) ед,
специальной техники - 147 (+0) ед.