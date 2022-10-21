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ВСУ за сутки уничтожили 100 оккупантов, 6 танков и 14 БПЛА

Станислав ПогориловПятница, 21 октября 2022, 09:13
ВСУ за сутки уничтожили 100 оккупантов, 6 танков и 14 БПЛА
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки вооруженные силы уничтожили 100 оккупантов, общие потери захватчиков достигли 66 750 человек.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составили:

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личного состава - около 66 750 (+100) человек ликвидировано,

танков - 2 573 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5 258 (+3) ед,

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артиллерийских систем - 1 648 (+2) ед,

РСЗО - 372 (+0) ед,

средств ПВО - 189 (+0) ед,

самолетов - 269 (+0) ед,

вертолетов - 243 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1325 (+14),

крылатых ракет - 329 (+0),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1) ед,

специальной техники - 147 (+0) ед.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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