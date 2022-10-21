Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лідери ЄС погодили заходи боротьби з енергокризою, в тому числі "динамічну" межу ціни на газ

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 09:33
Лідери ЄС погодили заходи боротьби з енергокризою, в тому числі динамічну межу ціни на газ
скриншот

Лідери країн Європейського союзу на саміті у Брюсселі домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.

Про це йдеться в заяві Європейської ради, опублікованій у ніч на п'ятницю, пише "Європейська правда".

"На тлі використання Росією енергії як зброї Європейський Союз залишиться єдиним, щоб захистити своїх громадян і бізнес, і в терміновому порядку вживе необхідних заходів", - йдеться в заяві.

Реклама:

Лідери закликали Раду ЄС і Комісію терміново представити конкретні рішення щодо додаткових заходів:

- 15% потреби в наповненні газових сховищ повинні закуповуватися в рамках сукупного попиту відповідно до національних потреб.

- тимчасовий динамічний ціновий коридор за угодами з природним газом для негайного обмеження епізодів надмірно високих цін на газ.

ВІДЕО ДНЯ

- тимчасові рамки ЄС для обмеження ціни на газ при виробництві електроенергії, включно з аналізом витрат і вигод.

- поліпшення функціонування енергетичних ринків для підвищення прозорості ринку, полегшення стресу ліквідності, усунення чинників, що посилюють волатильність цін на газ, і збереження фінансової стабільності.

- прискорення спрощення дозвільних процедур для прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії та відповідних мереж, у тому числі за допомогою надзвичайних заходів.

- заходи енергетичної солідарності в разі перебоїв у постачанні газу на національному, регіональному або союзному рівні за відсутності двосторонніх угод про солідарність.

Єврокомісія поки не включила обмеження цін на газ до плану заходів реагування на складну ситуацію в енергетичній сфері.

ЄС раніше вже погодив добровільне скорочення споживання газу на 15%. Проєкт передбачає, що Брюссель буде стежити за виконанням та може активувати обов’язкове скорочення чи переглянути цілі, якщо заходи виявляться неефективними.

Теми: ЄСенергетикагаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: