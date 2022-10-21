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Лидеры ЕС согласовали меры борьбы с энергокризисом, в том числе "динамический" предел цены на газ

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 09:33
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Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.

Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованного в ночь на пятницу, пишет "Европейская правда".

"Перед лицом использования России энергии в качестве оружия Европейский Союз останется единым, чтобы защитить своих граждан и бизнес, и в срочном порядке примет необходимые меры", - говорится в заявлении

Лидеры ЕС призвали Совет и Комиссию срочно представить конкретные решения по дополнительным мерам:

- 15% потребности в наполнении газовых хранилищ должны закупаться в рамках совокупного спроса в соответствии с национальными потребностями.

- временный динамический ценовой коридор по сделкам с природным газом для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ.

- временные рамки ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии, включая анализ затрат и выгод.

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- улучшение функционирования энергетических рынков для повышения прозрачности рынка, облегчения стресса ликвидности, устранения факторов, усиливающих волатильность цен на газ, и сохранения финансовой стабильности.

- ускорение упрощения разрешительных процедур для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии и соответствующих сетей, в том числе с помощью чрезвычайных мер.

- меры энергетической солидарности в случае перебоев в поставках газа на национальном, региональном или союзном уровне при отсутствии двусторонних соглашений о солидарности.

Еврокомиссия пока не включила ограничения цен на газ в план мер реагирования на сложную ситуацию в энергетической сфере.

ЕС ранее уже согласовал добровольное сокращение потребления газа на 15%. Проект предусматривает, что Брюссель будет следить за выполнением и может активировать обязательное сокращение или пересмотреть цели, если меры окажутся неэффективными.

Темы: ЕСэнергетикагаз
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