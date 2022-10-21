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У Києві та області почалися тимчасові відключення електроенергії: є графік

Олена РощінаП'ятниця, 21 жовтня 2022, 10:19

У Києві та інших населених пунктах Київської області з 09:20 п'ятниці 21 жовтня почалися тимчасові відключення електроенергії, бо жителі не знизили споживання в достатній мірі. 

Джерело: голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба, ДТЕК Київські електромережі

Пряма мова Кулеби: "В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв’язку з цим у регіоні з 09:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення! 

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Звертаюся до всіх! Необхідно тотально економити електроенергію. Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу!".

Деталі: У Києві з 09:20 також почалися "стабілізаційні відключення світла", повідомили в ДТЕК "Київські електромережі" з посиланням на розпорядження НЕК "Укренерго".

Створено графік відключень за адресами.

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Споживачів електроенергії столиці поділили на 3 групи: кожна група буде відключатися в визначений проміжок часу. 

Тепер не треба шукати будинок у списку: якщо ввести адресу в рядок пошуку, можна побачити час "потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня".

Приклад графіка відключень електроенергії у Києві
Приклад графіка відключень електроенергії у Києві
yasno.com.ua

Дослівно Київські електромережі: "Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Слідкуйте за оновленнями".

Теми: КиївКиївська областьелектроенергіявіялові відключення
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