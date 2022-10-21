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У Києві та області почалися тимчасові відключення електроенергії: є графік

Олена РощінаП'ятниця, 21 жовтня 2022, 10:19

У Києві та інших населених пунктах Київської області з 09:20 п'ятниці 21 жовтня почалися тимчасові відключення електроенергії, бо жителі не знизили споживання в достатній мірі. 

Джерело: голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба, ДТЕК Київські електромережі

Пряма мова Кулеби: "В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв’язку з цим у регіоні з 09:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення! 

Звертаюся до всіх! Необхідно тотально економити електроенергію. Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу!".

Деталі: У Києві з 09:20 також почалися "стабілізаційні відключення світла", повідомили в ДТЕК "Київські електромережі" з посиланням на розпорядження НЕК "Укренерго".

Створено графік відключень за адресами.

Споживачів електроенергії столиці поділили на 3 групи: кожна група буде відключатися в визначений проміжок часу. 

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Тепер не треба шукати будинок у списку: якщо ввести адресу в рядок пошуку, можна побачити час "потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня".

Приклад графіка відключень електроенергії у Києві
Приклад графіка відключень електроенергії у Києві
yasno.com.ua

Дослівно Київські електромережі: "Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Слідкуйте за оновленнями".

Теми: КиївКиївська областьелектроенергіявіялові відключення
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