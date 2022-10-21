В Киеве и области начались временные отключения электроэнергии: есть график

В Киеве и других населенных пунктах Киевской области с 09:20 пятницы 21 октября начались временные отключения электроэнергии, так как жители не снизили потребление в достаточной мере.

Источник: глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба, ДТЕК Київські електромережі

Прямая речь Кулебы: "В области наблюдается рост потребления электроэнергии. В связи с этим в регионе с 09:20 вынужденно начались временные отключения!

Обращаюсь ко всем! Необходимо тотально экономить электроэнергию. Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до энергообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора!".

Детали: В Киеве с 09:20 также начались "стабилизационные отключения света", сообщили в ДТЭК "Киевские электросети" со ссылкой на распоряжение НЭК "Укрэнерго".

Создан график отключений по адресам.

Потребителей электроэнергии столицы поделили на 3 группы: каждая группа будет отключаться в определенный промежуток времени.

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Теперь не надо искать дом в списке: если ввести адрес в строку поиска, можно увидеть время "потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели".

Пример графика отключений электроэнергии в Киеве yasno.com.ua

Дословно Киевские электросети: "Компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время. Следите за обновлениями".