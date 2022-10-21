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В Киеве и области начались временные отключения электроэнергии: есть график

Елена РощинаПятница, 21 октября 2022, 10:19

В Киеве и других населенных пунктах Киевской области с 09:20 пятницы 21 октября начались временные отключения электроэнергии, так как жители не снизили потребление в достаточной мере. 

Источник: глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба, ДТЕК Київські електромережі

Прямая речь Кулебы: "В области наблюдается рост потребления электроэнергии. В связи с этим в регионе с 09:20 вынужденно начались временные отключения! 

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Обращаюсь ко всем! Необходимо тотально экономить электроэнергию. Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до энергообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора!".

Детали: В Киеве с 09:20 также начались "стабилизационные отключения света", сообщили в ДТЭК "Киевские электросети" со ссылкой на распоряжение НЭК "Укрэнерго".

Создан график отключений по адресам.

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Потребителей электроэнергии столицы поделили на 3 группы: каждая группа будет отключаться в определенный промежуток времени. 

Теперь не надо искать дом в списке: если ввести адрес в строку поиска, можно увидеть время "потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели".

Пример графика отключений электроэнергии в Киеве
Пример графика отключений электроэнергии в Киеве
yasno.com.ua

Дословно Киевские электросети: "Компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время. Следите за обновлениями".

Темы: КиевКиевская областьэлектроэнергиявеерные отключения
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