Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина отримала виняток із запланованого обмеження ціни на газ в ЄС - Орбан

П'ятниця, 21 жовтня 2022, 10:35

На саміті ЄС у Брюсселі була досягнута домовленість про те, що будь-які обмеження ціни на газ в ЄС в майбутньому не будуть застосовуватися до довгострокових угод про постачання газу, таких як 15-річна угода, яку Угорщина має з російським "Газпромом".

Про це оголосив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише "Європейська правда".

"Ми домовилися, що навіть якщо в Європі буде межа цін на газ, це не вплине на ті довгострокові контракти, без яких постачання газу Угорщини було б неможливе вже за кілька днів. Іншими словами, ми звільнені від обмежень цін на газ, тому це не ставить під загрозу безпечне газопостачання Угорщини", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він також заявив, що навіть якщо в Європі буде спільна закупівля газу, то для Угорщини вона не буде обов'язковою.

"При цьому всі варіанти придбання залишаються відкритими для нас. Це важливо, тому що знизити ціну на енергоносії в нашій країні ми можемо лише тоді, коли буде більше ресурсів, тим більша конкуренція на угорському енергоринку", - додав Орбан.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті у Брюсселі домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.

У домовленостях згадується лише тимчасовий динамічний ціновий коридор для негайного обмеження епізодів надмірно високих цін на газ.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому Єврокомісія поки не включила повне обмеження цін на газ до плану заходів реагування на складну ситуацію в енергетичній сфері.

Теми: УгорщинаЄСцінигаз
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни хочуть підірвати дамбу Каховської ГЕС і звинуватити в цьому Україну – ISW

Небензя втік із засідання Радбезу ООН перед виступом Кислиці

Поліція виписала штрафи гонщикам із розслідування УП й зупинила їхні збори

оновленоУ Бєлгородській області через обстріл пошкоджена підстанція, є перебої зі світлом та водою

Росія штучно створила чергу зі 150 суден в рамках зернової ініціативи – Зеленський

Росія припинила діяльність "органів влади" в Бериславі – Генштаб

Усі новини...
Угорщина
Орбан прямо заявив, що переконуватиме лідерів ЄС переглянути санкції проти РФ
Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна
Орбан розкритикував плани ЄС про спільні закупівлі газу
Останні новини
07:42
ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів – зведення
07:15
Байден пояснив, чому США "витратили багато грошей на допомогу українцям"
06:15
У Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до 10 одиниць
05:18
ЗСУ вдарили по скупченнях ворога і системах ППО окупантів – ОК "Південь"
04:47
Росіяни хочуть підірвати дамбу Каховської ГЕС і звинуватити в цьому Україну – ISW
04:18
Ворог атакував Черкащину – голова ОВА
03:52
За вбивства українців "Іран та Росія будуть притягнуті до відповідальності" – МЗС Канади
02:56
фотоCNN: Maxar показав укріплення "вагнерівців" біля Гірського
02:12
Небензя втік із засідання Радбезу ООН перед виступом Кислиці
01:42
Латвійська православна церква просить в РПЦ про автокефалію
Усі новини...