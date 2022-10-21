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Угорщина отримала виняток із запланованого обмеження ціни на газ в ЄС - Орбан

П'ятниця, 21 жовтня 2022, 10:35

На саміті ЄС у Брюсселі була досягнута домовленість про те, що будь-які обмеження ціни на газ в ЄС в майбутньому не будуть застосовуватися до довгострокових угод про постачання газу, таких як 15-річна угода, яку Угорщина має з російським "Газпромом".

Про це оголосив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише "Європейська правда".

"Ми домовилися, що навіть якщо в Європі буде межа цін на газ, це не вплине на ті довгострокові контракти, без яких постачання газу Угорщини було б неможливе вже за кілька днів. Іншими словами, ми звільнені від обмежень цін на газ, тому це не ставить під загрозу безпечне газопостачання Угорщини", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Він також заявив, що навіть якщо в Європі буде спільна закупівля газу, то для Угорщини вона не буде обов'язковою.

"При цьому всі варіанти придбання залишаються відкритими для нас. Це важливо, тому що знизити ціну на енергоносії в нашій країні ми можемо лише тоді, коли буде більше ресурсів, тим більша конкуренція на угорському енергоринку", - додав Орбан.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті у Брюсселі домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.

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У домовленостях згадується лише тимчасовий динамічний ціновий коридор для негайного обмеження епізодів надмірно високих цін на газ.

При цьому Єврокомісія поки не включила повне обмеження цін на газ до плану заходів реагування на складну ситуацію в енергетичній сфері.

Теми: УгорщинаЄСцінигаз
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