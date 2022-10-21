Угорщина отримала виняток із запланованого обмеження ціни на газ в ЄС - Орбан

На саміті ЄС у Брюсселі була досягнута домовленість про те, що будь-які обмеження ціни на газ в ЄС в майбутньому не будуть застосовуватися до довгострокових угод про постачання газу, таких як 15-річна угода, яку Угорщина має з російським "Газпромом".

Про це оголосив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише "Європейська правда".

"Ми домовилися, що навіть якщо в Європі буде межа цін на газ, це не вплине на ті довгострокові контракти, без яких постачання газу Угорщини було б неможливе вже за кілька днів. Іншими словами, ми звільнені від обмежень цін на газ, тому це не ставить під загрозу безпечне газопостачання Угорщини", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він також заявив, що навіть якщо в Європі буде спільна закупівля газу, то для Угорщини вона не буде обов'язковою.

"При цьому всі варіанти придбання залишаються відкритими для нас. Це важливо, тому що знизити ціну на енергоносії в нашій країні ми можемо лише тоді, коли буде більше ресурсів, тим більша конкуренція на угорському енергоринку", - додав Орбан.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті у Брюсселі домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.

У домовленостях згадується лише тимчасовий динамічний ціновий коридор для негайного обмеження епізодів надмірно високих цін на газ.

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При цьому Єврокомісія поки не включила повне обмеження цін на газ до плану заходів реагування на складну ситуацію в енергетичній сфері.