Венгрия получила исключение из запланированного ограничения цены на газ в ЕС - Орбан

На саммите ЕС в Брюсселе была достигнута договоренность о том, что любые ограничения цены на газ в ЕС в будущем не будут применяться к долгосрочным соглашениям о поставках газа, таким как 15-летнее соглашение, которое Венгрия заключила с российским "Газпромом".

Об этом объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Европейская правда".

"Мы договорились, что даже если в Европе будет предел цен на газ, это не повлияет на те долгосрочные контракты, без которых поставки газа Венгрии были бы невозможны уже через несколько дней. Другими словами, мы освобождены от ограничений цен на газ, поэтому это не ставит под угрозу безопасное газоснабжение Венгрии", - написал он на своей странице в Facebook.

Реклама:

Он также заявил, что даже если в Европе будет совместная закупка газа, то для Венгрии она не будет обязательной.

"При этом все варианты приобретения остаются открытыми для нас. Это важно, потому что снизить цену на энергоносители в нашей стране мы можем только тогда, когда будет больше ресурсов, тем больше конкуренция на венгерском энергорынке", - добавил Орбан.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.

ВИДЕО ДНЯ

В договоренностях упоминается лишь временный динамический ценовой коридор для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ.

При этом Еврокомиссия пока не включила полное ограничение цен на газ в план мер реагирования на сложную ситуацию в энергетической сфере.