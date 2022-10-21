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Гайдай назвав найгарячіший напрямок Луганщини

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 жовтня 2022, 11:32

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що найгарячіший напрямок в області в районі Сватового.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Найгарячіша точка Луганщини - напрямок Сватового. Точаться бої, росіяни щільно обстрілюють деокуповані села.

Окупанти масово звільняють мешканців Луганщини від житла - росіяни відбирають квартири та будинки".

Деталі: За словами Гайдая, спочатку росіяни позабирали в людей хати в селах вздовж лінії фронту на напрямках Кремінна-Сватове, тепер дісталися міст.

Окупанти заселяються самі, або заселяють інших людей в квартири в Рубіжному та Сєвєродонецьку, а колаборанти наводять на житло українських патріотів.

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Теми: Луганська областьЛуганськвійна
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