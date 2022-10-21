Гайдай назвал самое горячее направление Луганщины

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что самое горячее направление в области в районе Сватово.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Самая горячая точка Луганщины - направление Сватово. Идут бои, россияне плотно обстреливают деоккупированные села.

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Оккупанты массово освобождают жителей Луганщины от жилья - россияне отбирают квартиры и дома".

Детали: По словам Гайдая, сначала россияне позабирали у людей дома в селах вдоль линии фронта на направлениях Кременная-Сватово, теперь добрались до мостов.

Оккупанты заселяются сами, или заселяют других людей в квартиры в Рубежном и Северодонецке, а коллаборационисты наводят на жилье украинских патриотов.