Прем'єр Бельгії: після відмови ЄС від російського газу Москва не зможе фінансувати війну

Європейський союз повинен якнайшвидше відмовитися від російського газу і нафти, і тоді Росія не зможе фінансувати свою війну проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо на початку другого дня саміту ЄС в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я вважаю, що чинний пакет санкцій ефективний. Він завдає шкоди Росії. Наступний елемент – енергетика. Ми маємо менше купувати газу у Росії, який фінансує її війну", - сказав де Кроо.

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"Чим швидше ми скажемо Росії - нам не потрібен ваш газ, ваша нафта - тим швидше вони стануть неспроможними фінансувати свою війну", - додав бельгійський прем'єр.

На саміті 20 жовтня лідери країн ЄС домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.

У домовленостях згадується лише тимчасовий динамічний ціновий коридор для негайного обмеження епізодів надмірно високих цін на газ.

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При цьому Єврокомісія поки не включила повне обмеження цін на газ до плану заходів реагування на складну ситуацію в енергетичній сфері.