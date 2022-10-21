Премьер Бельгии: после отказа ЕС от российского газа Москва не сможет финансировать войну
Европейский союз должен как можно быстрее отказаться от российского газа и нефти, и тогда Россия не сможет финансировать свою войну против Украины.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в начале второго дня саммита ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда".
"Я считаю, что действующий пакет санкций эффективен. Он наносит вред России. Следующий элемент - энергетика. Мы должны меньше покупать газа у России, который финансирует ее войну", - сказал де Кроо.
"Чем быстрее мы скажем России - нам не нужен ваш газ, ваша нефть - тем быстрее они станут неспособными финансировать свою войну", - добавил бельгийский премьер.
На саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.
В договоренностях упоминается лишь временный динамический ценовой коридор для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ.
При этом Еврокомиссия пока не включила полное ограничение цен на газ в план мер реагирования на сложную ситуацию в энергетической сфере.