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Лукашенку показали білоруські безпілотники

Євген КізіловП'ятниця, 21 жовтня 2022, 11:51
Лукашенко і білоруський безпілотник "Миротворець", фото: "Пул первого"

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон Обуз-Лесновський у Брестській області, де співробітники "Держкомвійськпрому" показали йому безпілотні літальні апарати білоруського виробництва та іншу військову техніку.

Джерело: білоруське держагентство "БЕЛТА" та телеграм-канал Лукашенка "Пул первого"

Деталі: Згідно з повідомленнями, зокрема, Лукашенко оглянув безпілотні авіаційні комплекси, які стоять на озброєнні армії, а також "перспективні розробки".

 
Білоруський безпілотник "Миротворець"
фото: "БЕЛТА"

Пряма мова: "Ти ж не просто показуєш в єдиному екземплярі зразок. Будь-який зразок зараз на фронт - і він воює? Не дай боже, мені доповідатимуть, що ти тут показухою займався, — це біда...

Хто купує, тому й будемо продавати. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди".

 
 
 
 
 

Теми: ЛукашенкобезпілотникиБілорусь
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