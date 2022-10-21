Лукашенку показали білоруські безпілотники

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон Обуз-Лесновський у Брестській області, де співробітники "Держкомвійськпрому" показали йому безпілотні літальні апарати білоруського виробництва та іншу військову техніку.

Джерело: білоруське держагентство "БЕЛТА" та телеграм-канал Лукашенка "Пул первого"

Деталі: Згідно з повідомленнями, зокрема, Лукашенко оглянув безпілотні авіаційні комплекси, які стоять на озброєнні армії, а також "перспективні розробки".

Білоруський безпілотник "Миротворець" фото: "БЕЛТА"

Пряма мова: "Ти ж не просто показуєш в єдиному екземплярі зразок. Будь-який зразок зараз на фронт - і він воює? Не дай боже, мені доповідатимуть, що ти тут показухою займався, — це біда...

Хто купує, тому й будемо продавати. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди".