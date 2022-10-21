Лукашенко показали белорусские беспилотники

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где сотрудники "Госкомвоенпрома" показали ему беспилотные летательные аппараты белорусского производства и другую военную технику.

Источник: белорусское госагентство "БЕЛТА" и телеграм-канал Лукашенко "Пул первого"

Детали: Согласно сообщениям, в частности, Лукашенко осмотрел беспилотные авиационные комплексы, которые стоят на вооружении армии, а также "перспективные разработки".

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Белорусский беспилотник "Миротворец" фото: "БЕЛТА"

Прямая речь: "Ты же не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт - и он воюет? Не дай бог, мне доложат, что ты тут показухой занимался, — это беда…

Кто покупает, тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди".