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У Польщі пройде з’їзд колишніх депутатів РФ: вирішуватимуть, якою буде Росія після Путіна

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 жовтня 2022, 12:05
Ілля Пономарьов, скриншот

Опозиційний до нинішньої російської влади колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов анонсував проведення у польському містечку Яблонна 4-7 листопада першого з'їзду народних депутатів Росії.

Джерело: Пономарьов у Telegram

Дослівно: "В історичному передмісті Варшави, містечку Яблонна, 4-7 листопада 2022 року відбудеться перший з'їзд народних депутатів Росії. Делегати - представники депутатського корпусу Росії різних років і різних рівнів, які обиралися на міжнародно-визнаних виборах".

Деталі: В анонсі заходу говориться, що спільна платформа делегатів з’їзду - неприйняття війни між Росією та Україною, що розпочалася 2014 року, і готовність змінити суспільно-політичний лад нинішньої Росії.

Пономарьов підкреслив, що з'їзд збирається для того, аби "сформулювати контури - якою буде Росія після поразки у війні, і після Путіна". "Наша мета - визнання з боку України, країн Балтії тощо, і щоб російські еліти це побачили",- підкреслив він.

До оргкомітету з'їзду входять: Геннадій Гудков, Ілля Пономарьов, Марк Фейгін та інші.

Наразі зареєстровано 52 делегата з'їзду. За даними Пономарьова, вони представляють не менше 10 млн виборців.

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Теми: опозиціявійнаРосія
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