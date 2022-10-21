В Польше пройдет съезд бывших депутатов РФ: будут решать, какой будет Россия после Путина

Оппозиционный к нынешней российской власти бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев анонсировал проведение в польском городке Яблонна 4-7 ноября первого съезда народных депутатов России.

Источник: Пономарев в Telegram

Дословно: "В историческом пригороде Варшавы, городке Яблонна, 4-7 ноября 2022 года состоится первый съезд народных депутатов России. Делегаты - представители депутатского корпуса России разных лет и разных уровней, которые избирались на международно-признанных выборах".

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Детали: В анонсе мероприятия говорится, что общая платформа делегатов съезда - неприятие войны между Россией и Украиной, начавшейся в 2014 году, и готовность изменить общественно-политический строй нынешней России.

Пономарев подчеркнул, что съезд собирается для того, чтобы "сформулировать контуры - какой будет Россия после поражения в войне, и после Путина". "Наша цель - признание со стороны Украины, стран Балтии и так далее, и чтобы российские элиты это увидели",- подчеркнул он.

В оргкомитет съезда входят: Геннадий Гудков, Илья Пономарев, Марк Фейгин и другие.

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На данный момент зарегистрировано 52 делегата съезда. По данным Пономарева, они представляют не менее 10 млн избирателей.