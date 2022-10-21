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"Наше існування їх дратує": Кулеба пояснив у Німеччині, що злочини Росії є геноцидом

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 12:06

Дії та заяви Росії доводять, що вона вчиняє в Україні злочин геноциду.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у виступі на конференції "Міжнародне право проти геноциду", яку проводить у Берліні Центр ліберальної сучасності (LibMod).

Кулеба нагадав, що Україна вже подала до Міжнародного кримінального суду у Гаазі позов проти Росії щодо запобігання геноциду, але зауважив, що збір доказів цього російського злочину ще триває.

"Ми концентруємо зусилля на тому, щоби збирати докази геноциду України", - додав він.

Міністр нагадав, що Конвенція про запобігання геноциду встановлює чітке визначення того, що таке геноцид, тож Україні треба довести, що держава-винуватець, тобто Росія, має намір знищити українців як етнічну групу повністю або частково. "Чому один народ хоче знищити інший? Тому що ми інші. І наше існування їх дратує", - заявив Кулеба

Він також наголосив, що викрадення багатьох тисяч українських дітей з окупованою РФ території є доказом геноциду.

"Навіть спонукання до геноциду є злочином, так само як і викрадення та депортація дітей, щоби вони зростали як росіяни. А саме це Росія робить в Україні... Коли українських дітей усиновлюють в Росії – це роблять для того, щоби вони забули свою ідентичність, щоби вони зростали як російські діти. Ніхто не приховує цього. Це системне явище, яке здійснює ціла держава", - пояснив очільник МЗС.

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"Вбивство людей тільки за те,  що вони є українцями, а також спонукання до цього – це те, що роблять російські ЗМІ, російська влада та особисто Путін... Путін вважає, що Україна не має права на існування. Він заявив, що українці – це не нація, і кремлівські медіа повторюють це, закликаючи до "остаточного вирішення цього питання", - заявив Дмитро Кулеба.

Міністр також закликав Німеччину підтримати створення трибуналу з питань агресії для засудження російського керівництва, та подякував офіційному Берліну за те, що він підтримав Україну у питанні покарання за геноцид.

"Європейська правда" є інформаційним партнером конференції "Міжнародне право проти геноциду". Запрошуємо вас до трансляції цієї події з Берліна.

Теми: Кулеба ДмитроРосіягеноцид
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