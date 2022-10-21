"Наше существование их раздражает": Кулеба объяснил в Германии, что преступления России – это геноцид

Действия и заявления России доказывают, что она совершает в Украине преступление геноцида.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на конференции "Международное право против геноцида", которую проводит в Берлине Центр либеральной современности (LibMod).

Кулеба напомнил, что Украина уже подала в Международный уголовный суд в Гааге иск против России по предотвращению геноцида, но отметил, что сбор доказательств этого российского преступления еще продолжается.

"Мы концентрируем усилия на том, чтобы собирать доказательства геноцида Украины", - добавил он.

Министр напомнил, что Конвенция о предотвращении геноцида устанавливает четкое определение того, что такое геноцид, поэтому Украине надо доказать, что государство-виновник, то есть Россия, намерено уничтожить украинцев как этническую группу полностью или частично. "Почему один народ хочет уничтожить другой? Потому что мы другие. И наше существование их раздражает", - заявил Кулеба

Он также отметил, что похищение многих тысяч украинских детей с оккупированной РФ территории является доказательством геноцида.

"Даже побуждение к геноциду - это преступление, так же как и похищение и депортация детей, чтобы они росли как россияне. А именно это Россия делает в Украине... Когда украинских детей усыновляют в России - это делают для того, чтобы они забыли свою идентичность, чтобы они росли как российские дети. Никто не скрывает этого. Это системное явление, которое осуществляет целое государство", - пояснил глава МИД.

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"Убийство людей только за то, что они - украинцы, а также побуждение к этому - это то, что делают российские СМИ, российская власть и лично Путин... Путин считает, что Украина не имеет права на существование. Он заявил, что украинцы - это не нация, и кремлевские медиа повторяют это, призывая к "окончательному решению этого вопроса", - заявил Дмитрий Кулеба.

Министр также призвал Германию поддержать создание трибунала по вопросам агрессии для осуждения российского руководства, и поблагодарил официальный Берлин за то, что он поддержал Украину в вопросе наказания за геноцид.

"Европейская правда" является информационным партнером конференции "Международное право против геноцида". Приглашаем вас на трансляцию этого события из Берлина.