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Повторний ракетний обстріл Харкова: 3 людини отримали поранення

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 жовтня 2022, 12:11

В результаті повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людини отримали поранення.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей отримали поранення.

Стан постраждалих - середній та легкий, загрози життю немає".

Деталі: Синєгубов закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо: 

  • Вранці 21 жовтня російські війська вдарили по Харкову, після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.
  • Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову поранення отримали 6 людей.
  • "Прильоти" припали на одне з підприємств Харкова. Попередньо влучання в адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території. Є руйнування.
  • Харків обстріляли ракетами С-300.

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Теми: ХарківобстрілРосіяокупація
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