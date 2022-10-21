Повторний ракетний обстріл Харкова: 3 людини отримали поранення
П'ятниця, 21 жовтня 2022, 12:11
В результаті повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людини отримали поранення.
Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей отримали поранення.
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Стан постраждалих - середній та легкий, загрози життю немає".
Деталі: Синєгубов закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги.
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