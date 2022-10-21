Повторный ракетный обстрел Харькова: 3 человека получили ранения
Пятница, 21 октября 2022, 12:11
В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения.
Состояние пострадавших - среднее и легкое, угрозы жизни нет".
Детали: Синегубов призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги.
Напомним:
- Утром 21 октября российские войска ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.
- В результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 6 человек.
- "Прилеты" пришлись на одно из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения.
- Харьков обстреляли ракетами С-300.
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