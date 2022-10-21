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Повторный ракетный обстрел Харькова: 3 человека получили ранения

Алена МазуренкоПятница, 21 октября 2022, 12:11

В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения.

Состояние пострадавших - среднее и легкое, угрозы жизни нет".

Детали: Синегубов призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним: 

  • Утром 21 октября российские войска ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.
  • В результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 6 человек.
  • "Прилеты" пришлись на одно из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения.
  • Харьков обстреляли ракетами С-300.

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Темы: ХарьковобстрелРосcияоккупация
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