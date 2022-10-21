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МЗС Німеччини вважає геноцидом дії російської армії в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 13:34

В німецькому уряді вважають, що офіційний Київ має наполягати у міжнародних судах на визнанні того, що Росія здійснює геноцид під час її агресії в Україні.

Про це заявив держміністр МЗС Німеччини, депутат Бундестагу Тобіас Лінднер на конференції "Міжнародне право проти геноциду", яку проводить у Берліні Центр ліберальної сучасності (LibMod).

"Ті злочини, які зараз вчиняються, повинні кваліфікуватися як геноцид, і з такою кваліфікацією вони мають бути передані в суд. І вже потім суд має вирішити, чи це є злочинами проти людяності, чи геноцидом", - заявив він.

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"Президент Росії неодноразово заперечував існування України та українців", - нагадав політик, пояснюючи, що йдеться саме про геноцид.

Як приклад геноцидального епізоду війни він навів килимове бомбардування та інше знищення цивільних у Маріуполі. "Ми знаємо що величезна кількість людей була вбита в Маріуполі, а ті, хто лишилися, не мають електрики, не мають продовольства, не мають води. Як ми можемо оцінити цей злочин?", - пояснив він.

Також Лінднер вважає епізодом геноциду масове вивезення українських дітей в Росію. "Йдеться про викрадення українських дітей, коли їх поміщали в родини з російськими батьками для так званого усиновлення", - пояснив держміністр.

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Тобіас Лінднер наголосив, що Німеччина "знає дуже добре, що таке геноцид", оскільки має подібну сумну сторінку у своїй історії. Він також додав, що покарання керівників РФ за цей злочин є дуже важливим для того, щоби такий злочин не повторився – так само як були покарані Німеччина та лідери Третього Рейху. "Трибунал В Нюрнберзі – це був подарунок, що допоміг нашій країні. 22 нацисти були визнані винними", - додав він.

Як повідомлялося, раніше міністр Дмитро Кулеба пояснив у Берліні, що злочини Росії є геноцидом, а причиною злочинів росіян є те, що "наше існування їх дратує"

"Європейська правда" є інформаційним партнером конференції "Міжнародне право проти геноциду" і здійснює трансляцію цієї події з Берліна.

Теми: НімеччинаУкраїнагеноцид
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