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МИД Германии считает геноцидом действия российской армии в Украине

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 13:34

В немецком правительстве считают, что официальный Киев должен настаивать в международных судах на признании того, что Россия совершает геноцид во время ее агрессии в Украине.

Об этом заявил госминистр МИД Германии, депутат Бундестага Тобиас Линднер на конференции "Международное право против геноцида", которую проводит в Берлине Центр либеральной современности (LibMod).

"Те преступления, которые сейчас совершаются, должны квалифицироваться как геноцид, и с такой квалификацией они должны быть переданы в суд. И уже потом суд должен решить, является ли это преступлениями против человечности или геноцидом", - заявил он.

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"Президент России неоднократно отрицал существование Украины и украинцев", - напомнил политик, объясняя, что речь идет именно о геноциде.

В качестве примера геноцидального эпизода войны он привел ковровую бомбардировку и другое уничтожение гражданских в Мариуполе. "Мы знаем, что огромное количество людей было убито в Мариуполе, а те, кто остались, не имеют электричества, не имеют продовольствия, не имеют воды. Как мы можем оценить это преступление?" - пояснил он.

Также Линднер считает эпизодом геноцида массовый вывоз украинских детей в Россию. "Речь идет о похищении украинских детей, когда их помещали в семьи с российскими родителями для так называемого усыновления", - пояснил госминистр.

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Тобиас Линднер подчеркнул, что Германия "знает очень хорошо, что такое геноцид", поскольку имеет подобную печальную страницу в своей истории. Он также добавил, что наказание руководителей РФ за это преступление является очень важным для того, чтобы такое преступление не повторилось - так же как были наказаны Германия и лидеры Третьего Рейха. "Трибунал в Нюрнберге - это был подарок, который помог нашей стране. 22 нациста были признаны виновными", - добавил он.

Как сообщалось, ранее министр Дмитрий Кулеба объяснил в Берлине, что преступления России являются геноцидом, а причиной преступлений россиян является то, что "наше существование их раздражает".

"Европейская правда" является информационным партнером конференции "Международное право против геноцида" и ведет трансляцию этого события из Берлина.

Темы: ГерманияУкраинагеноцид
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