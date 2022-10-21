Херсонщина: ворог із неба обстріляв два села, ЗСУ знищили два склади зброї

У Херсонській області ворожа авіація минулої доби завдала чотири удари неподалік сіл Нова Кам'янка й Трифонівка, а українські захисники знищили два склади боєприпасів російських окупантів.

Джерело: зведена інформація від ОВА щодо ситуації в регіонах станом на ранок 21 жовтня

Деталі: Неспокійно було також у Миколаївській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Херсонщина: тривають активні бойові дії.

За інформацією ОК "Південь", ворог зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, завдає ракетно-артилерійських ударів по українських підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування.

Гелікоптерами та штурмовиками Су-25 противник завдав 4 авіаційних удари неподалік Нової Кам'янки та Трифонівки на півночі Херсонщини. Втрат немає.

ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.

ВІДЕО ДНЯ

Триває відновлення електропостачання в деокупованих населених пунктах Херсонщини.

Миколаївщина: зранку ворог завдав ударів РСЗВ по узбережжю Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

У четвер ввечері обстрілів зазнало село Широківської громади. Влучання було на подвір’я житлового будинку, внаслідок чого пошкоджено господарчі прибудови. Постраждалих немає.

Донеччина: вночі – обстріли вздовж лінії фронту: Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут. Дані щодо наслідків та постраждалих уточнюються.

За минулу добу по області 2 загиблих, один поранений цивільний.

Обов'язкова евакуація населення триває.

Луганщина: на лінії зіткнення українські ракетні війська і артилерія уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

Ворог 22 рази за добу обстріляв позиції українських бійців із мінометів та артилерії.

Також із різних видів озброєння росіяни обстріляли населені пункти на Куп’янському та Лиманському напрямках (Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни, Ямполівка, Білогорівка, Торське), а також на Бахмутському напрямку (Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Соледар, Спірне, Іванград та Яковлівка).

Запорізька область: зранку ворог атакував ракетами обласний центр. Інформація щодо наслідків та постраждалих наразі уточнюється.

Чернігівщина: вночі – обстріл із артилерії по території біля села Гай Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань. Дані уточнюються.

За минулу добу – 6 обстрілів із артилерії, мінометів, по територіям у Новгород-Сіверському та Корюківському районах. За попередніми даними, – без втрат та руйнувань.

Сумщина: зранку – мінометний обстріл по Зноб-Новгородській громаді. Без наслідків, інформація уточнюється.

Напередодні на прикордонні були обстріли зі сторони Росії. Без жертв та руйнувань.

Харківщина: у п'ятницю зранку ворог здійснив ракетний обстріл м. Харків. Зафіксовані влучання в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. Попередньо, 6 людей зазнали поранення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.

Протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано одну людину з пораненням.

У Куп'янському районі госпіталізовані дві людини. Також в Куп'янську по медичну допомогу звернувся 55-річний чоловік, що отримав поранення напередодні.

Триває розмінування звільнених територій, за добу піротехніки ДСНС знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.