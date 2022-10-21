Херсонщина: враг с неба обстрелял два села, ВСУ уничтожили два склада оружия

В Херсонской области вражеская авиация за прошедшие сутки нанесла четыре удара неподалеку от сел Новая Каменка и Трифоновка, а украинские защитники уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов.

Источник: сведенная информация от ОВА о ситуации в регионах по состоянию на утро 21 октября

Детали: Неспокойно было также в Николаевской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Херсонщина: продолжаются активные боевые действия.

По информации ОК "Юг", враг сосредоточивает свои усилия на ведении оборонительных действий на занятых позициях, наносит ракетно-артиллерийские удары по украинским подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения.

Вертолетами и штурмовиками Су-25 противник нанес 4 авиационных удара неподалеку Новой Каменки и Трифоновки на севере Херсонской области. Потерь нет.

ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

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Продолжается восстановление электроснабжения в деоккупированных населенных пунктах Херсонщины.

Николаевская область: утром враг нанес удары РСЗО по побережью Куцурубской общины. Разрушений и пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В четверг вечером обстрелам подверглось село Широковской громады. Попадание было во двор жилого дома, в результате чего повреждены хозяйственные пристройки. Пострадавших нет.

Донецкая область: ночью – обстрелы вдоль линии фронта: Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Бахмут. Данные о последствиях и пострадавших уточняются.

За минувшие сутки по области 2 погибших, один раненый гражданский.

Обязательная эвакуация населения продолжается.

Луганская область: на линии соприкосновения украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 пункта управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу противника.

Враг 22 раза за сутки обстрелял позиции украинских бойцов из минометов и артиллерии.

Также из различных видов вооружения россияне обстреляли населенные пункты на Купянском и Лиманском направлениях (Берестовое, Заречное, Новое, Першотравневое, Стельмаховка, Терны, Ямполовка, Белогоровка, Торское), а также на Бахмутском направлении (Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Соледар, Спирное, Иванград и Яковлевка).

Запорожская область: утром враг атаковал ракетами областной центр. Информация о последствиях и пострадавших пока уточняется.

Черниговская область: ночью – обстрел из артиллерии по территории возле села Гай Новгород-Северского района. Без потерь и разрушений. Данные уточняются.

За минувшие сутки – 6 обстрелов из артиллерии, минометов, по территориям в Новгород-Северском и Корюковском районах. По предварительным данным, – без потерь и разрушений.

Сумская область: утром – минометный обстрел по Зноб-Новгородской общине. Без последствий, информация уточняется.

Накануне на границе были обстрелы со стороны России. Без жертв и разрушений.

Харьковская область: в пятницу утром враг совершил ракетный обстрел г. Харьков. Зафиксированы попадания в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. Предварительно, 6 человек получили ранения. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали города Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов.

В течение суток в Богодуховском районе госпитализирован один человек с ранением.

В Купянском районе госпитализированы два человека. Также в Купянске за медицинской помощью обратился 55-летний мужчина, получивший ранения накануне.

Продолжается разминирование освобожденных территорий, за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 657 взрывоопасных предметов.