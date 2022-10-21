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Ердоган: Путін став відкритіший до переговорів із Зеленським

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 14:03

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не втрачає надій організувати зустріч президентів України і Росії для завершення війни.

Про це він сказав журналістам після повернення з Азербайджану, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

За словами Ердогана, "Путін зараз набагато м'якший і відкритіший до переговорів, ніж раніше", а під час вчорашніх переговорів із Зеленським він відчув, що "в нього теж немає такого блокування, і що він теж виступає за подолання цього питання".

"Послухавши обох лідерів, ми побачимо, наскільки далеко вони можуть завести телефонну дипломатію, яку ми проведемо найближчими днями… Ми сподіваємось, що ми продовжимо шлях до миру, об'єднавши двох лідерів. Тому що обидві сторони зазнають серйозних втрат. Я вірю, що з миром не буде тих, хто програв", - сказав Ердоган.

Як повідомлялося, напередодні Ердоган поговорив із Зеленським про необхідність "дипломатичного врегулювання".

Лідер Туреччини неодноразово заявляв, що сподівається організувати зустріч президентів Росії та України для переговорів. Водночас після анексії чотирьох українських областей наприкінці вересня Зеленський підписав указ, який забороняє будь-які переговори з Путіним.

Як відомо, Ердоган хоче бути посередником у переговорах Зеленського та Путіна та мріє про переговори у Стамбулі. Більше про це у відео "ЄП": Є країни, яким потрібна "мирна угода" РФ та України. Але чи тиснуть вони на Київ?

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Теми: ЕрдоганЗеленськийПутін
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