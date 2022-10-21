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Эрдоган: Путин стал более открытым к переговорам с Зеленским

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 14:03

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу президентов Украины и России для завершения войны, и подчеркнул, что у обоих лидеров позиция в отношении переговоров изменилась.

Об этом он сказал журналистам после возвращения из Азербайджана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

По словам Эрдогана, "Путин сейчас гораздо мягче и открытее к переговорам, чем раньше", а во время вчерашних переговоров с Зеленским он почувствовал, что "у него тоже нет такой блокировки, и он тоже выступает за преодоление этого вопроса".

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"Послушав обоих лидеров, мы увидим, насколько далеко они могут завести телефонную дипломатию, которую мы проведем в ближайшие дни... Мы надеемся, что мы продолжим путь к миру, объединив двух лидеров. Потому что обе стороны понесут серьезные потери. Я верю, что с миром не будет проигравших", - сказал Эрдоган.

Как сообщалось, накануне Эрдоган поговорил с Зеленским о необходимости "дипломатического урегулирования".

Лидер Турции неоднократно заявлял, что надеется организовать встречу президентов России и Украины для переговоров. В то же время после аннексии четырех украинских областей в конце сентября Зеленский подписал указ, который запрещает любые переговоры с Путиным.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, Эрдоган хочет посредничать в переговорах Зеленского и Путина и мечтает о переговорах в Стамбуле. Больше об этом в видео "ЕП": Есть страны, которым нужно "мирное соглашение" РФ и Украины. Но давят ли они на Киев?

Темы: ЭрдоганЗеленскийПутин
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