"Українська правда" оголошує аукціон для допомоги ЗСУ.

За час повномасштабної війни УП разом із читачами пригнала на фронт уже 28 автівок. У жовтні на південному фронті захисники подарували нам деякі речі з російської бойової машини піхоти, затрофеїної під час наступу на Херсонщину.

Ви можете придбати їх, а виручені кошти ми використаємо на ремонт машини для цих військових.

До комплекту входять: кепка російського окупанта; журнали з описом складових БМП, підписами і печатками загарбників; умовна мапа захоплення українських територій, на зворотному боці якої є рукописний облік зброї з прізвищами росіян; етикетка "Смоленські шкарпетки".

А також додатковий лот від УП — вино, яке ми придбали у Коблево. Курорт наразі спустошений, а в’їзд до нього ускладнений через війну і перекрите узбережжя.

Стартова ціна комплекту — 1 000 гривень. Переможця визначимо 26 жовтня о 10:00. Пропонуй ставки під цим відео УП.

Долучайся до перемоги разом із нами! Реквізити для допомоги за посиланням:

pravda.com.ua

