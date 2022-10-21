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Продаємо трофеї — збираємо на машини для ЗСУ. Аукціон "Української правди"

П'ятниця, 21 жовтня 2022, 14:22

"Українська правда" оголошує аукціон для допомоги ЗСУ.

За час повномасштабної війни УП разом із читачами пригнала на фронт уже 28 автівок. У жовтні на південному фронті захисники подарували нам деякі речі з російської бойової машини піхоти, затрофеїної під час наступу на Херсонщину.

Ви можете придбати їх, а виручені кошти ми використаємо на ремонт машини для цих військових.

До комплекту входять: кепка російського окупанта; журнали з описом складових БМП, підписами і печатками загарбників; умовна мапа захоплення українських територій, на зворотному боці якої є рукописний облік зброї з прізвищами росіян; етикетка "Смоленські шкарпетки".

А також додатковий лот від УП — вино, яке ми придбали у Коблево. Курорт наразі спустошений, а в’їзд до нього ускладнений через війну і перекрите узбережжя.

Стартова ціна комплекту — 1 000 гривень. Переможця визначимо 26 жовтня о 10:00.

Пропонуй ставки під цим відео УП.

Долучайся до перемоги разом із нами! Реквізити для допомоги за посиланням:
pravda.com.ua

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