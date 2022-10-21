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Продаем трофеи — собираем на машины для ВСУ. Аукцион "Украинской правды"

Пятница, 21 октября 2022, 14:22

"Украинская правда" объявляет аукцион для помощи ВСУ.

За время полномасштабной войны УП вместе с читателями пригнала на фронт уже 28 автомобилей. В октябре на южном фронте защитники подарили нам некоторые вещи из российской боевой машины пехоты, затрофеиной во время наступления на Херсонщину.

Вы можете приобрести их, а вырученные средства мы используем на ремонт машины для этих военных.

В комплект входят: кепка российского оккупанта; журналы с описанием составляющих БМП, подписями и печатями захватчиков; условная карта захвата украинских территорий, на обратной стороне которой есть рукописный учет оружия с фамилиями россиян; этикетка "Смоленские носки".

А также дополнительный лот от УП — вино, которое мы приобрели в Коблево. Курорт сейчас опустошен, а въезд в него затруднен из-за войны и перекрытого побережья.

Стартовая цена комплекта — 1 000 гривен. Победителя определим 26 октября в 10:00.

Предлагай ставки под этим видео УП.

Присоединяйся к победе вместе с нами! Реквизиты для помощи по ссылке:
pravda.com.ua

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