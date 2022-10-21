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Окупанти спланували підрив дамби Каховської ГЕС ще у квітні – розвідка

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 жовтня 2022, 15:05
Фото: пресслужба ГУР

За даними розвідки, окупанти завчасно спланували підрив дамби Каховського водосховища, яка є гідровузлом Каховської ГЕС, тому замінували її ще у квітні.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС".

Деталі: Повідомляється, що на дамбі встановлено 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою.

Що було раніше: 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

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Теми: Херсонська областьвійнаУкраїнаРосія
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