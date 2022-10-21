Оккупанты спланировали подрыв дамбы Каховской ГЭС еще в апреле - разведка

По данным разведки, оккупанты заранее спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища, которая является гидроузлом Каховской ГЭС, поэтому заминировали ее еще в апреле.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Подрыв дамбы был спланирован заранее - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС".

Детали: Сообщается, что на дамбе установлено 2 военных тентованных "Камаза" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

Что предшествовало: 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.