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Воллес не боротиметься за пост прем’єра Британії та "схиляється" до кандидатури Джонсона

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 15:26

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що схиляється до кандидатури Бориса Джонсона у боротьбі за пост наступного прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Сам Воллес відмовився змагатись, щоб стати наступним прем'єр-міністром, але дав зрозуміти, що підтримуватиме Бориса Джонсона у перегонах.

Він не був категоричним у своїй підтримці, але сказав, що "схиляється" до колишнього прем'єр-міністра.

"На цей момент я б схилявся до Бориса Джонсона", - сказав він, водночас додавши, що до Джонсона залишаються питання, маючи на увазі парламентські розслідування щодо його поведінки.

Воллес став другим міністром кабінету міністрів, який публічно підтримав Джонсона, після того, як це зробив міністр з питань підприємництва Джейкоб Ріс-Могг.

Воллес сказав, що Консервативна партія також має подумати про те, "хто має мандат", зазначивши, що Джонсон виграв вибори 2019 року.

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Воллес додав, що партія "має зосередитися" на тому, хто принесе єдність, і хто зможе виграти наступні вибори.

Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

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Теми: Велика Британія
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