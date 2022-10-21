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Уоллес не будет бороться за пост премьера Британии и склоняется к кандидатуре Джонсона

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 15:26

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что склоняется к кандидатуре Бориса Джонсона в борьбе за пост следующего премьер-министра.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Сам Уоллес отказался соревноваться, чтобы стать следующим премьер-министром, но дал понять, что будет поддерживать Бориса Джонсона в гонке.

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Он не был категоричным в своей поддержке, но сказал, что "склоняется" к бывшему премьер-министру.

"На данный момент я бы склонялся к Борису Джонсону", - сказал он, одновременно добавив, что к Джонсону остаются вопросы, имея в виду парламентские расследования относительно его поведения.

Уоллес стал вторым министром кабинета министров, который публично поддержал Джонсона, после того, как это сделал министр по вопросам предпринимательства Джейкоб Рис-Могг.

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Уоллес сказал, что Консервативная партия также должна подумать о том, "у кого есть мандат", отметив, что Джонсон выиграл выборы 2019 года.

Уоллес добавил, что партия "должна сосредоточиться" на том, кто принесет единство, и кто сможет выиграть следующие выборы.

Напомним, премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.

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Темы: Великобритания
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