Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Уоллес не будет бороться за пост премьера Британии и склоняется к кандидатуре Джонсона

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 15:26

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что склоняется к кандидатуре Бориса Джонсона в борьбе за пост следующего премьер-министра.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Сам Уоллес отказался соревноваться, чтобы стать следующим премьер-министром, но дал понять, что будет поддерживать Бориса Джонсона в гонке.

Он не был категоричным в своей поддержке, но сказал, что "склоняется" к бывшему премьер-министру.

"На данный момент я бы склонялся к Борису Джонсону", - сказал он, одновременно добавив, что к Джонсону остаются вопросы, имея в виду парламентские расследования относительно его поведения.

Уоллес стал вторым министром кабинета министров, который публично поддержал Джонсона, после того, как это сделал министр по вопросам предпринимательства Джейкоб Рис-Могг.

Уоллес сказал, что Консервативная партия также должна подумать о том, "у кого есть мандат", отметив, что Джонсон выиграл выборы 2019 года.

ВИДЕО ДНЯ

Уоллес добавил, что партия "должна сосредоточиться" на том, кто принесет единство, и кто сможет выиграть следующие выборы.

Напомним, премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.

Читайте также: Премьер на полтора месяца: что будет с Британией после увольнения Лиз Трасс

Темы: Великобритания
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

У Кличко оценили вероятность того, что киевлянам придется сидеть без тепла

Утренний удар РФ: ПВО сбила 18 российских ракет

США не видят признаков, что РФ заинтересована в прекращении войны

Во многих областях Украины слышны взрывы, в Киевской области работает ПВО

Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину – ISW

Враг атаковал Черкасскую область – глава ОГА

Все новости...
Великобритания
11 депутатов канадской провинции Квебек отказались присягнуть королю Чарльзу III
Джонсон возвращается из отпуска, чтобы бороться за пост премьера Британии
Кулеба: Перебоев с поддержкой Британии после отставки Трасс не будет
Последние новости
12:22
The Economist посвятили некролог убитому дирижеру из Херсона Юрию Керпатенко
12:09
"Укрэнерго": повреждения энергообъектов могут превысить последствия атак 10-11 октября
12:08
У Кличко оценили вероятность того, что киевлянам придется сидеть без тепла
12:07
Мелони приняла присягу премьер-министра Италии
12:02
аудио"Наше командование оху*ло просто": мобилизированных РФ бросают в самое пекло – СБУ
11:56
Кулеба после ракетного удара РФ призвал Запад не медлить со средствами ПВО для Украины
11:50
обновлено от 11:40По всей Украине второй раз за утро объявлена воздушная тревога
11:41
Утренний удар РФ: ПВО сбила 18 российских ракет
11:35
"Цель россиян – сделать виновным в войне весь мир" – Руденко
11:27
Из-за атак на энергообъекты "Укрзализныця" задействовала тепловозы, есть задержки рейсов
Все новости...