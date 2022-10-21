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По всій території України оголошували повітряну тривогу

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 жовтня 2022, 16:12
По всій території України оголошували повітряну тривогу

Станом на 15:23 21 жовтня в усіх регіонах України оголошено повітряну тривогу. Вона тривала до 16:30.

Джерело: Карта повітряних тривог, Кулеба у Telegram, "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Останніми до хвилі повітряних тривог долучилися Чернівецька та Донецька області.

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Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендується перейти в укриття.

Також на Київщині були чутні вибухи. Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, тривають планові роботи саперів.

Пряма мова Кулеби: "Вибухи, які могли чути в деяких громадах області на початку сигналу тривоги - планова робота саперів".

ВІДЕО ДНЯ

"Беларускі Гаюн" повідомляє про злети винищувачів з аеродромів, які знаходяться на території Білорусі. Наразі проходять тренування винищувачів у різних районах. Зокрема, зафіксовано злет російського винищувача "Міг-31К", який може бути оснащений гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійна
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