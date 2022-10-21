По всей территории Украине объявляли воздушную тревогу

По состоянию на 15:23 21 октября во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Она длилась до 16:30.

Источник: Карта воздушных тревог, Кулеба в Telegram, "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Последними к волне воздушных тревог присоединились Черновицкая и Донецкая области.

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Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуется перейти в укрытие.

Также на Киевщине были слышны взрывы. Как сообщил председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба, продолжаются плановые работы саперов.

Прямая речь Кулебы: "Взрывы, которые могли слышать в некоторых общинах области в начале сигнала тревоги - плановая работа саперов".

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"Беларускі Гаюн" сообщает о взлетах истребителей с аэродромов, которые находятся на территории Беларуси. Сейчас проходят тренировки истребителей в разных районах. В частности, зафиксирован взлет российского истребителя "МиГ-31К", который может быть оснащен гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".