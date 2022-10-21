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Російська ракета вибухнула біля поліцейського авто: 4 патрульних поранені

Євген КізіловП'ятниця, 21 жовтня 2022, 15:58
фото поліції з місця події

У п'ятницю вранці, під час обстрілу окупантами Запоріжжя, зазнали травм четверо інспекторів патрульної поліції.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні вранці під час обстрілу окупантами міста Запоріжжя зазнали травм четверо інспекторів. Хлопці саме завершували свою зміну, коли поблизу їхнього авто влучила ракета С-300. Вибуховою хвилею і уламками пошкодило службовий автомобіль та травмувало патрульних. На щастя, всі залишилися живі, хоч і зазнали різних травм".

Деталі: За словами Білошицького, наразі патрульним надається "вся необхідна допомога".

 
Поранений патрульний, фото поліції
 
Поранений патрульний, фото поліції

Що передувало: Вранці 21 жовтня російські загарбники атакували ракетами Запоріжжя, є пошкодження об’єктів інфраструктури, будинку та школи, повідомлялося про трьох поранених.

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Теми: поліціяавтовійнаЗапоріжжя
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