Російська ракета вибухнула біля поліцейського авто: 4 патрульних поранені

У п'ятницю вранці, під час обстрілу окупантами Запоріжжя, зазнали травм четверо інспекторів патрульної поліції.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні вранці під час обстрілу окупантами міста Запоріжжя зазнали травм четверо інспекторів. Хлопці саме завершували свою зміну, коли поблизу їхнього авто влучила ракета С-300. Вибуховою хвилею і уламками пошкодило службовий автомобіль та травмувало патрульних. На щастя, всі залишилися живі, хоч і зазнали різних травм".

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Деталі: За словами Білошицького, наразі патрульним надається "вся необхідна допомога".

Поранений патрульний, фото поліції

Поранений патрульний, фото поліції

Що передувало: Вранці 21 жовтня російські загарбники атакували ракетами Запоріжжя, є пошкодження об’єктів інфраструктури, будинку та школи, повідомлялося про трьох поранених.