Российская ракета взорвалась возле автомобиля полиции: 4 патрульных ранены

В пятницу утром, во время обстрела оккупантами Запорожья, получили травмы четверо инспекторов патрульной полиции.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь: "Сегодня утром во время обстрела оккупантами города Запорожье получили травмы четверо инспекторов. Ребята как раз завершали свою смену, когда вблизи их авто попала ракета С-300. Взрывной волной и обломками повредило служебный автомобиль и травмировало патрульных. К счастью, все остались живы, хотя и получили различные травмы".

Детали: По словам Билошицкого, сейчас патрульным оказывается "вся необходимая помощь".

Раненый патрульный, фото полиции

Раненый патрульный, фото полиции

Что предшествовало: Утром 21 октября российские захватчики атаковали ракетами Запорожье, есть повреждения объектов инфраструктуры, дома и школы, сообщалось о трех раненых.