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Российская ракета взорвалась возле автомобиля полиции: 4 патрульных ранены

Евгений КизиловПятница, 21 октября 2022, 15:58
Российская ракета взорвалась возле автомобиля полиции: 4 патрульных ранены
фото полиции с места происшествия

В пятницу утром, во время обстрела оккупантами Запорожья, получили травмы четверо инспекторов патрульной полиции.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь: "Сегодня утром во время обстрела оккупантами города Запорожье получили травмы четверо инспекторов. Ребята как раз завершали свою смену, когда вблизи их авто попала ракета С-300. Взрывной волной и обломками повредило служебный автомобиль и травмировало патрульных. К счастью, все остались живы, хотя и получили различные травмы".

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Детали: По словам Билошицкого, сейчас патрульным оказывается "вся необходимая помощь".

 
Раненый патрульный, фото полиции
 
Раненый патрульный, фото полиции

Что предшествовало: Утром 21 октября российские захватчики атаковали ракетами Запорожье, есть повреждения объектов инфраструктуры, дома и школы, сообщалось о трех раненых.

Темы: полицияавтовойнаЗапорожье
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