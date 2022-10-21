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В уряді хочуть заборонити громадську організацію Медведчука

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 жовтня 2022, 16:41

Окружний адмінсуд на початку жовтня відкрив провадження за позовом Мін'юсту про заборону громадської організації, яку очолює кум президента РФ Віктор Медведчук, "Український вибір - право народу".

Джерело: "Рух ЧЕСНО" із посиланням на судовий реєстр

Дослівно: "Організацію заснував та досі очолює кум Володимира Путіна, проросійський політик, бізнесмен та медіавласник Віктор Медведчук.

Дату розгляду цієї справи ще не призначено".

Деталі: ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір - право народу" була зареєстрована у 2008 році та стала інструментом повернення Медведчука в медійне поле та політику.

 

Відзначається, що піком активності "Українського вибору" стали 2012–2013 роки, коли організація на чолі з Медведчуком вела масштабну кампанію проти підписання Україною Асоціації з ЄС та за інтеграцію до Митного союзу.

Агресивна рекламна кампанія переконувала українців у тому, що асоціація з ЄС призведе до зростання цін. Один із різновидів реклами "Українського вибору" містив повідомлення: "Асоціація з ЄС - це одностатеві шлюби".

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"Український вибір" продовжував свою діяльність і після Революції Гідності.

У березні 2021 року прокуратура провела обшуки в офісі "Українського вибору" у справі щодо сприяння представників організації окупації Криму. За версією правоохоронців, члени організації приймали участь у роботі незаконних виборчих комісій, були спостерігачами на дільницях під час проведення "референдуму", а також "забезпечували їх охорону у складі незаконних збройних формувань".

 

Теми: МедведчукКабінет міністрівсуддержзрада
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