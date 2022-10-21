В правительстве хотят запретить общественную организацию Медведчука

Окружной админсуд в начале октября открыл производство по иску Минюста о запрете общественной организации, которую возглавляет кум президента РФ Виктор Медведчук, "Украинский выбор - право народа".

Источник: "Движение ЧЕСНО" со ссылкой на судебный реестр

Дословно: "Организацию основал и до сих пор возглавляет кум Владимира Путина, пророссийский политик, бизнесмен и медиа-владелец Виктор Медведчук.

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Дата рассмотрения этого дела еще не назначена".

Детали: ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" была зарегистрирована в 2008 году и стала инструментом возвращения Медведчука в медийное поле и политику.

Отмечается, что пиком активности "Украинского выбора" стали 2012-2013 годы, когда организация во главе с Медведчуком вела масштабную кампанию против подписания Украиной Ассоциации с ЕС и за интеграцию в Таможенный союз.

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Агрессивная рекламная кампания убеждала украинцев в том, что ассоциация с ЕС приведет к росту цен. Одна из разновидностей рекламы "Украинского выбора" содержала сообщение: "Ассоциация с ЕС - это однополые браки".

"Украинский выбор" продолжал свою деятельность и после Революции Достоинства.

В марте 2021 года прокуратура провела обыски в офисе "Украинского выбора" по делу о содействии представителей организации оккупации Крыма. По версии правоохранителей, члены организации принимали участие в работе незаконных избирательных комиссий, были наблюдателями на участках во время проведения "референдума", а также "обеспечивали их охрану в составе незаконных вооруженных формирований".