За 10 днів Росія пошкодила понад 400 об'єктів у 16 регіонах України – Шмигаль

З 10 по 20 жовтня внаслідок обстрілів з боку російських окупантів було пошкоджено понад 400 об'єктів у 16 регіонах України.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Російська армія визначила нашу енергетику одним із ключових об'єктів своїх атак. Обстріли генерації, тобто об'єктів, що виробляють електроенергію. Обстріли систем розподілу електроенергії, тобто ліній електропередач, завдяки яким у кожного з нас є вдома світло. З 10 по 20 жовтня внаслідок обстрілів пошкоджено понад 400 об'єктів у 16 регіонах нашої країни, серед яких – десятки енергетичних об'єктів".

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Деталі: Також, за словами прем'єра, паралельно цьому українські об'єкти енергетики перебувають під постійними кібератаками.

"Незважаючи на те, що удари по енергетичній інфраструктурі завдаються понад тиждень, ситуація залишається важкою, але контрольованою. Ми значно збільшили кількість ремонтних бригад. Закуплено додаткове обладнання для ремонтів, яке зберігається в надійних місцях. Країни-партнери постійно надають необхідну допомогу", - сказав він.

Зокрема, Шмигаль розповів про $55 млн від США для ремонту та технічного обслуговування газових труб, про надання електрогенераторів, альтернативних джерел палива для соціальної інфраструктури, а також про EUR70 млн від Нідерландів і про допомогу Данії з проходженням опалювального сезону Миколаївській області.

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"Є попередні домовленості з Норвегією та Великою Британією про постачання газу, особливо в разі критичної потреби взимку. ЄС і Канада також долучаються до допомоги. Оператори системи розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн передають нашому "Укренерго" генератори, трансформаторне обладнання, проводи, ізолятори для ліній електропередач та багато іншого. Передають не лише зараз, а всі ці місяці, завдяки чому ми можемо швидше відновлювати постачання електроенергії", - розповів він.

Прем'єр повідомив, що майже всі території, контрольовані Україною, забезпечені електроенергією.

"Наразі 99% населених пунктів, де на постійній основі немає світла, - це або окуповані території, або населені пункти в безпосередній близькості до зони бойових дій, і там немає можливостей зробити ремонти", - констатував Шмигаль.