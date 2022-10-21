Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За 10 дней Россия повредила более 400 объектов в 16 регионах Украины – Шмыгаль

Катерина ТищенкоПятница, 21 октября 2022, 17:10
За 10 дней Россия повредила более 400 объектов в 16 регионах Украины – Шмыгаль
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

С 10 по 20 октября в результате обстрелов российских оккупантов было повреждено более 400 объектов в 16 регионах Украины.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Российская армия определила нашу энергетику одним из ключевых объектов своих атак. Обстрелы генерации, то есть объектов, производящих электроэнергию. Обстрелы систем распределения электроэнергии, то есть линий электропередач, благодаря которым у каждого из нас есть дома свет. С 10 по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов".

Реклама:

Детали: Также, по словам премьера, параллельно этому украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками.

"Несмотря на то, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остается тяжелой, но контролируемой. Мы значительно увеличили количество ремонтных бригад. Закуплено дополнительное оборудование для ремонтов, хранящееся в надежных местах. Страны-партнеры постоянно оказывают необходимую помощь", - сказал он.

В частности, Шмыгаль рассказал о $55 млн от США для ремонта и технического обслуживания газовых труб, а также предоставления электрогенераторов, альтернативных источников топлива для социальной инфраструктуры, а также о EUR70 млн от Нидерландов, а также о помощи Дании с прохождением отопительного сезона в Николаевской области.

ВИДЕО ДНЯ

"Есть предварительные договоренности с Норвегией и Великобританией о поставках газа, особенно в случае критической потребности зимой. ЕС и Канада также подключаются к помощи. Операторы системы распределения из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают нашему "Укрэнерго" генераторы, трансформаторное оборудование, провода, изоляторы для линий электропередач и многое другое. Передают не только сейчас, но все эти месяцы, благодаря чему мы можем быстрее возобновлять поставки электроэнергии", - рассказал он.

Премьер заявил, что почти все контролируемые Украиной территории обеспечены электроэнергией.

"Сейчас 99% населенных пунктов, где на постоянной основе нет света – это либо оккупированные территории, либо населенные пункты в непосредственной близости от зоны боевых действий и там нет возможностей сделать ремонты", - констатировал Шмыгаль.

Темы: войнаРосcияШмыгальэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Все новости...
война
Россияне ночью обстреляли Херсон - пострадали два человека
Россия, атакуя Купянск, рискует разделить свои силы - разведка Британии
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: