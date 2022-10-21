Повітряні сили збили російський Су-25 на Миколаївщині
П'ятниця, 21 жовтня 2022, 17:11
У п’ятницю на Миколаївщині під час повітряної тривоги збили російський штурмовик Cу-25.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, пресслужба Повітряних сил
Пряма мова: "Під час тривоги мінус ворожий Cу-25".
Деталі: Остання повітряна тривога на Миколаївщині тривала з 15:00 до 16:30.
Оновлено о 17:40: Повітряні сили ЗСУ повідомили, Су-25 був збитий в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" близько 16:00.