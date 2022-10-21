Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили збили російський Су-25 на Миколаївщині

"Українська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 17:11
Су-25, ілюстративне фото з mil.in.ua

У п’ятницю на Миколаївщині під час повітряної тривоги збили російський штурмовик Cу-25.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, пресслужба Повітряних сил 

Пряма мова: "Під час тривоги мінус ворожий Cу-25".

Деталі: Остання повітряна тривога на Миколаївщині тривала з 15:00 до 16:30.   

Оновлено о 17:40: Повітряні сили ЗСУ повідомили, Су-25 був збитий в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" близько 16:00.

 

Теми: Миколаївська областьвійнаПовітряні сили ЗСУ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Помер журналіст Леонід Канфер

У Кличка оцінили ймовірність того, що киянам доведеться сидіти без тепла

аудіо"Наше командування оху*ло просто": мобілізованих РФ кидають у саме пекло – СБУ

Ранковий удар РФ: ППО збила 18 російських ракет

США не бачать ознак, що РФ зацікавлена у припиненні війни

В багатьох областях України чути вибухи, на Київщині працює ППО

Усі новини...
Миколаївська область
На Херсонщині йдуть активні бої, росіяни обстрілюють деокуповані села – ОВА
На Миколаївщині знищено 14 дронів "Shahed-136" за ніч
Херсонщина: ворожа ДРГ намагалась обійти позиції ЗСУ біля Нової Кам’янки – ОВА
Останні новини
14:08
Окупанти наказали мешканцям Херсона залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра
14:08
Ховався у шафі: у Покрові пожежники врятували 6-річного хлопчика від вогню
13:56
Дев’ять російських суден АРМА передало в управління українському підприємству
13:51
Джонсон повернувся до Лондона на тлі очікувань його вступу в гонку за посаду прем’єра
13:47
В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій
13:37
фотоЦУМ випустив колекцію з Музеєм Гончара, щоб зібрати кошти на відбудову України
13:25
Іран засудив заклики до ООН розслідувати постачання дронів-камікадзе до РФ
13:13
Зенітники скинули з неба Херсонщини ворожого "Алігатора"
13:10
оновлено від 11:50По всій Україні вдруге за ранок оголошували повітряну тривогу
13:09
На Київщині продовжили термін дії комендантської години
Усі новини...