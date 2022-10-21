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Повітряні сили збили російський Су-25 на Миколаївщині

"Українська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 17:11
Повітряні сили збили російський Су-25 на Миколаївщині
Су-25, ілюстративне фото з mil.in.ua

У п’ятницю на Миколаївщині під час повітряної тривоги збили російський штурмовик Cу-25.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, пресслужба Повітряних сил 

Пряма мова: "Під час тривоги мінус ворожий Cу-25".

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Деталі: Остання повітряна тривога на Миколаївщині тривала з 15:00 до 16:30.   

Оновлено о 17:40: Повітряні сили ЗСУ повідомили, Су-25 був збитий в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" близько 16:00.

 

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Теми: Миколаївська областьвійнаПовітряні сили ЗСУ
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