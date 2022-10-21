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Воздушные силы сбили российский Су-25 на Николаевщине

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 17:11
Су-25, иллюстративное фото с mil.in.ua

В пятницу на Николаевщине во время воздушной тревоги сбили российский штурмовик Cу-25.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пресслужба Воздушных сил

Прямая речь: "Во время тревоги минус вражеский СУ-25. Нефиг шастать".

Детали: Последняя воздушная тревога на Николаевщине длилась с 15:00 по 16:30. 

Обновлено в 17:40: Воздушные силы ВСУ сообщили, Су-25 был сбит в Баштанском районе Николаевской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" около 16:00.

 

Темы: Николаевская областьвойнаВоздушные силы ВСУ
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