Воздушные силы сбили российский Су-25 на Николаевщине
Пятница, 21 октября 2022, 17:11
В пятницу на Николаевщине во время воздушной тревоги сбили российский штурмовик Cу-25.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пресслужба Воздушных сил
Прямая речь: "Во время тревоги минус вражеский СУ-25. Нефиг шастать".
Детали: Последняя воздушная тревога на Николаевщине длилась с 15:00 по 16:30.
Обновлено в 17:40: Воздушные силы ВСУ сообщили, Су-25 был сбит в Баштанском районе Николаевской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" около 16:00.