Воздушные силы сбили российский Су-25 на Николаевщине

В пятницу на Николаевщине во время воздушной тревоги сбили российский штурмовик Cу-25.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пресслужба Воздушных сил

Прямая речь: "Во время тревоги минус вражеский СУ-25. Нефиг шастать".

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Детали: Последняя воздушная тревога на Николаевщине длилась с 15:00 по 16:30.

Обновлено в 17:40: Воздушные силы ВСУ сообщили, Су-25 был сбит в Баштанском районе Николаевской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" около 16:00.