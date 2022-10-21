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"Парламент" Придністров'я просить Росію допомогти з газом

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 17:48

Депутати так званої "верховної ради" невизнаного Придністров’я на засіданні в п’ятницю ухвалили звернення на адресу Ради федерації та Державної думи Росії з проханням допомогти вирішити дефіцит газу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написали "придністровські ЗМІ".

"Ми сподіваємося, що за допомогою наших російських партнерів, наших російських колег вдасться знайти ту формулу, яка зможе стабілізувати, і ситуація розвиватиметься далі в штатному режимі", – заявив "глава" комітету з економічної політики "парламенту" Придністров’я Віктор Гузун.

Заява до російських депутатів з боку невизнаного регіону Молдови з’явилася після того, як його "парламент" затвердив надзвичайний стан в економіці через скорочення постачання газу "Газпромом".

Напередодні лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський скликав засідання через ситуацію з газом, а після нього заявили, що "з огляду на негативні обставини Радбез Придністров’я вважає за доцільне запровадити на території регіону надзвичайний економічний стан".

18 жовтня Красносельський заявив, що у "Газпромі" вирішили скоротити постачання газу у Придністров’я у жовтні на 30%, а в листопаді - на 40%, і через це в регіоні вирішили скоротити постачання на Молдавський металургійний завод, Рибницький цементний комбінат і Молдавську ГРЕС (усі - на непідконтрольній офіційній владі Молдови території).

Зазначимо, інформація про скорочення на 40% наразі надходила тільки від Тирасполя.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про те, як Росія намагається розхитати ситуацію у Молдові, дивіться у відеодискусії редакторів ЄвроПравди, або у статті: "Санду геть!": як Росія та її агенти впливу намагаються скинути прозахідну владу в Молдові.

Теми: Придністров'яРосія
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