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"Парламент" Приднестровья просит Россию помочь с газом

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 17:48

Депутаты так называемого "верховного совета" непризнанного Приднестровья на заседании в пятницу приняли обращение в адрес Совета федерации и Государственной думы России с просьбой помочь решить вопрос дефицита газа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написали приднестровские СМИ.

"Мы надеемся, что с помощью наших российских партнеров, наших российских коллег удастся найти ту формулу, которая сможет стабилизировать, и ситуация будет развиваться дальше в штатном режиме", - заявил "глава" комитета по экономической политике "парламента" Приднестровья Виктор Гузун.

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Заявление к российским депутатам со стороны непризнанного региона Молдовы появилось после того, как его "парламент" утвердил чрезвычайное положение в экономике из-за сокращения поставок газа "Газпромом".

Накануне лидер непризнанного региона Вадим Красносельский созвал заседание из-за ситуации с газом, а после него заявили, что "учитывая негативные обстоятельства, Совбез Приднестровья считает целесообразным ввести на территории региона чрезвычайное экономическое положение".

18 октября Красносельский заявил, что в "Газпроме" решили сократить поставки газа в Приднестровье в октябре на 30%, а в ноябре - на 40%, и из-за этого в регионе решили сократить поставки на Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный комбинат и Молдавскую ГРЭС (все - на неподконтрольной официальным властям Молдовы территории).

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Отметим, информация о сокращении на 40% пока поступала только от Тирасполя.

Подробнее о том, как Россия пытается расшатать ситуацию в Молдове, смотрите в видеодискуссии редакторов ЕвроПравды или читайте в статье "Санду прочь!": как Россия и ее агенты влияния пытаются свергнуть прозападную власть в Молдове.

Темы: ПриднестровьеРосcия
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