Від імені Генштабу розсилають листи з вірусами
П'ятниця, 21 жовтня 2022, 18:21
Генштаб ЗСУ попереджає про спам-розсилку листів нібито від його пресслужби, що містять віруси.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Дослівно: "Останнім часом на електронні скриньки та у месенджери почали надходити листи нібито від пресслужби Генштабу ЗСУ.
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Спам-розсилка листів відбувається з адрес, що не мають жодного стосунку до Збройних Сил України та містить шкідливі файли (віруси, "трояни" тощо)".
Деталі: У Генштабі просять уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність, щоб не допустити зараження комп’ютера або смартфона.