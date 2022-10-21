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Від імені Генштабу розсилають листи з вірусами

Катерина ТищенкоП'ятниця, 21 жовтня 2022, 18:21
Від імені Генштабу розсилають листи з вірусами
ілюстративне фото Getty Images

Генштаб ЗСУ попереджає про спам-розсилку листів нібито від його пресслужби, що містять віруси.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

 

Дослівно: "Останнім часом на електронні скриньки та у месенджери почали надходити листи нібито від пресслужби Генштабу ЗСУ.

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Спам-розсилка листів відбувається з адрес, що не мають жодного стосунку до Збройних Сил України та містить шкідливі файли (віруси, "трояни" тощо)".

Деталі: У Генштабі просять уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність, щоб не допустити зараження комп’ютера або смартфона.

Теми: Генштабінтернетвірус
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