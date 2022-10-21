Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від імені Генштабу розсилають листи з вірусами

Катерина ТищенкоП'ятниця, 21 жовтня 2022, 18:21
ілюстративне фото Getty Images

Генштаб ЗСУ попереджає про спам-розсилку листів нібито від його пресслужби, що містять віруси.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

 

Дослівно: "Останнім часом на електронні скриньки та у месенджери почали надходити листи нібито від пресслужби Генштабу ЗСУ.

Спам-розсилка листів відбувається з адрес, що не мають жодного стосунку до Збройних Сил України та містить шкідливі файли (віруси, "трояни" тощо)".

Деталі: У Генштабі просять уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність, щоб не допустити зараження комп’ютера або смартфона.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Генштабінтернетвірус
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти наказали мешканцям Херсона залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра

Помер журналіст Леонід Канфер

У Кличка оцінили ймовірність того, що киянам доведеться сидіти без тепла

аудіо"Наше командування оху*ло просто": мобілізованих РФ кидають у саме пекло – СБУ

Ранковий удар РФ: ППО збила 18 російських ракет

США не бачать ознак, що РФ зацікавлена у припиненні війни

Усі новини...
Генштаб
Зведення Генштабу: Росія перекинула 2 тисячі мобілізованих на Херсонщину
Сили оборони у четвер збили 15 із 20 іранських дронів – зведення Генштабу
У Генштабі назвали завдання №1, яке ставить окупантам їхнє командування
Останні новини
15:31
Канцлер Німеччини назвав ще одну причину, чому не надає Україні танки
15:24
У Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики – мер
15:05
Шольц: Конференція з питань відновлення України має дати сигнал надії
15:03
Температура в оселях киян буде такою ж, як і в минулі зими – КМДА
14:50
Ракетні удари РФ залишили без світла майже 1,5 мільйона українців – ОП
14:49
Ректор університету Грінченка помер від вогнепального поранення, ймовірно самогубство – поліція
14:43
Окупанти почали скидати воду з Каховського водосховища
14:41
Медикиня "Азовсталі" Вікторія Обідіна виклала перший допис після звільнення з полону
14:24
Чи готовий Київ до зими: заступник голови КМДА про ризики для опалювального сезону
14:08
Окупанти наказали мешканцям Херсона залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра
Усі новини...