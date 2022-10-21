От имени Генштаба рассылают письма с вирусами
Пятница, 21 октября 2022, 18:21
Генштаб ВСУ предупреждает о спам-рассылке писем якобы от его пресс-службы, содержащих вирусы.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Дословно: "В последнее время на электронные ящики и в мессенджеры начали поступать письма якобы от пресс-службы Генштаба ВСУ.
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Спам-рассылка писем происходит с адресов, не имеющих никакого отношения к Вооруженным Силам Украины и содержит вредоносные файлы (вирусы, "трояны" и т.д.)".
Детали: В Генштабе просят внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность, чтобы не допустить заражения компьютера или смартфона.