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От имени Генштаба рассылают письма с вирусами

Катерина ТищенкоПятница, 21 октября 2022, 18:21
От имени Генштаба рассылают письма с вирусами
иллюстративное фото Getty Images

Генштаб ВСУ предупреждает о спам-рассылке писем якобы от его пресс-службы, содержащих вирусы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

 

Дословно: "В последнее время на электронные ящики и в мессенджеры начали поступать письма якобы от пресс-службы Генштаба ВСУ.

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Спам-рассылка писем происходит с адресов, не имеющих никакого отношения к Вооруженным Силам Украины и содержит вредоносные файлы (вирусы, "трояны" и т.д.)".

Детали: В Генштабе просят внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность, чтобы не допустить заражения компьютера или смартфона.

Темы: Генштабинтернетвирус
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