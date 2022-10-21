Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От имени Генштаба рассылают письма с вирусами

Катерина ТищенкоПятница, 21 октября 2022, 18:21
иллюстративное фото Getty Images

Генштаб ВСУ предупреждает о спам-рассылке писем якобы от его пресс-службы, содержащих вирусы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

 

Дословно: "В последнее время на электронные ящики и в мессенджеры начали поступать письма якобы от пресс-службы Генштаба ВСУ.

Спам-рассылка писем происходит с адресов, не имеющих никакого отношения к Вооруженным Силам Украины и содержит вредоносные файлы (вирусы, "трояны" и т.д.)".

Детали: В Генштабе просят внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность, чтобы не допустить заражения компьютера или смартфона.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Генштабинтернетвирус
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты приказали жителям Херсона покинуть город и переправиться на левый берег Днепра

Умер журналист Леонид Канфер

У Кличко оценили вероятность того, что киевлянам придется сидеть без тепла

аудио"Наше командование оху*ло просто": мобилизированных РФ бросают в самое пекло – СБУ

Утренний удар РФ: ПВО сбила 18 российских ракет

США не видят признаков, что РФ заинтересована в прекращении войны

Все новости...
Генштаб
Сводка Генштаба: Россия перебросила 2 тысячи мобилизованных на Херсонщину
Силы обороны в четверг сбили 15 из 20 иранских дронов – сводка Генштаба
В Генштабе назвали задачу №1, которую ставит оккупантам их командование
Последние новости
15:31
Канцлер Германии назвал еще одну причину, почему не дает Украине танки
15:24
В Луцке фактически уничтожен объект энергетики – мэр
15:05
Шольц: Конференция по вопросам восстановления Украины должна дать сигнал надежды
15:03
Температура в домах киевлян будет такой же, как и в прошлые зимы – КГГА
14:50
Ракетные удары РФ оставили без света почти 1,5 миллиона украинцев – ОП
14:49
Ректор университета Гринченко умер от огнестрельного ранения, вероятно самоубийство - полиция
14:43
Оккупанты начали сбрасывать воду из Каховского водохранилища
14:41
Медик "Азовстали" Виктория Обидина выложила первый пост после освобождения из плена
14:24
Готов ли Киев к зиме: заместитель главы КГГА о рисках для отопительного сезона
14:08
Оккупанты приказали жителям Херсона покинуть город и переправиться на левый берег Днепра
Все новости...