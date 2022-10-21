Росія може заробити $600 млн на продажу краденого українського зерна до кінця року – ЗМІ

Росія має намір вивезти загалом майже 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України у 2022 році, що дозволить їй заробити близько 600 мільйонів доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні німецького мовника NDR, який посилається на дані російських документів, дані морського трафіку й супутникові знімки.

Згідно з документами, з початку повномасштабної війни Росії проти України з порту Севастополя, що в окупованому Криму, вийшло близько 20 суден, завантажених пшеницею та іншим зерном. Більшість партій були призначені для Сирії, Росії та Туреччини.

Близько мільйона тонн вкраденого на окупованих територіях України зерна, ймовірно, вже було відвантажено через морські порти в анексованому Криму. Щоб приховати крадіжку зерна, російські транспортні судна вимикають транспондери, що передають геолокаційні дані.

Судячи з вантажних листів, на які посилається NDR, до кінця 2022 року заплановані ще майже 40 відправлень з Севастополя. Там вказані дати завантаження та обсяги для майбутніх рейсів, що може свідчити про те, що російські окупанти, очевидно, вже організували логістику для вивезення краденого зерна.

Таким чином, Росія може заробити на нелегальному експорті українського зерна близько 600 мільйонів доларів за цінами світового ринку цього року.

Нагадаємо, в липні за посередництва ООН і Туреччини була укладена угода, яка дозволила розблокувати Україні експорт зерна із чорноморських портів, які були закриті з моменту вторгнення Росії. Москва натомість отримала гарантії для власного експорту зерна та добрив.

ВІДЕО ДНЯ

Росія неодноразово скаржилася на виконання угоди, стверджуючи, що вона все ще стикається з труднощами при продажу добрив і продовольства. У зв’язку з цим Росія погрожує вийти із "зернової угоди", якщо не будуть виконані її вимоги.