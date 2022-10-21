Россия может заработать $600 млн на продаже ворованного украинского зерна до конца года - СМИ

Россия намерена вывезти всего почти 1,8 миллиона тонн зерна с оккупированных территорий Украины в 2022 году, что позволит ей заработать около 600 миллионов долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании немецкого вещателя NDR, который ссылается на данные российских документов, данные морского трафика и спутниковые снимки.

Согласно документам, с начала полномасштабной войны России против Украины из порта Севастополя, что в оккупированном Крыму, вышло около 20 судов, загруженных пшеницей и другим зерном. Большинство партий были предназначены для Сирии, России и Турции.

Около миллиона тонн украденного на оккупированных территориях Украины зерна, вероятно, уже было отгружено через морские порты в аннексированном Крыму. Чтобы скрыть кражу зерна, российские транспортные суда выключают транспондеры, передающие геолокационные данные.

Судя по грузовым листам, на которые ссылается NDR, до конца 2022 года запланированы еще почти 40 отправлений из Севастополя. Там указаны даты загрузки и объемы для будущих рейсов, что может свидетельствовать о том, что российские оккупанты, очевидно, уже организовали логистику для вывоза краденого зерна.

Таким образом, Россия может заработать на нелегальном экспорте украинского зерна около 600 миллионов долларов по ценам мирового рынка в этом году.

Напомним, в июле при посредничестве ООН и Турции было заключено соглашение, которое позволило разблокировать Украине экспорт зерна из черноморских портов, которые были закрыты с момента вторжения России. Москва взамен получила гарантии для собственного экспорта зерна и удобрений.

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Россия неоднократно жаловалась на выполнение соглашения, утверждая, что она все еще сталкивается с трудностями при продаже удобрений и продовольствия. В этой связи Россия угрожает выйти из "зернового соглашения", если не будут выполнены его требования.