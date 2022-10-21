У Києві ліквідували наслідки російського удару по парку Шевченка
П'ятниця, 21 жовтня 2022, 18:45
Комунальні служби засипали вирву, яка утворилася 10 жовтня від влучання російської ракети у парк імені Тараса Шевченка в центрі Києва.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко в Telegram
Пряма мова: "Парк Шевченка. Вирви вже немає"
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Деталі: Ракета влучила у дитячий майданчик.
Очільник міста опублікував відео, на якому можна побачити відремонтоване місце.
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А так цей майданчик виглядав відразу після бомбардування.
Нагадаємо: 10 жовтня російські загарбники завдали масованого ракетно-дронного удару по території України. Зокрема, ракета пошкодила дитячий майданчик, газон і дерева поруч у парку Шевченка, що навпроти червоного корпусу однойменного університету.